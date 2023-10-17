Британский посол отметил масштабы работ в Физули (фото)

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Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд обнародовал в соцсети Х свое мнение о проводимых в Физули восстановительно-строительных работах.

«Это моя третья поездка в Физули. В последний раз я был здесь 7 месяцев назад, и вижу, что за это время проведены масштабные восстановительные работы. Я с нетерпением жду возможности увидеть еще больший прогресс и то, как жители будут интегрироваться в свою новую жизнь», – отметил посол.