Британский посол отметил масштабы работ в Физули (фото)

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд обнародовал в соцсети Х свое мнение о проводимых в Физули восстановительно-строительных работах.
«Это моя третья поездка в Физули. В последний раз я был здесь 7 месяцев назад, и вижу, что за это время проведены масштабные восстановительные работы. Я с нетерпением жду возможности увидеть еще больший прогресс и то, как жители будут интегрироваться в свою новую жизнь», – отметил посол.
Bu mənim Füzuliyə üçünçü səfərimdir. Axırıncı dəfə burada 7 ay əvvəl olmuşam və bu müddətdə çoxlu yenidənqurma işlərinin aparıldığını görürəm. Mən daha çox irəliləyiş görməyi və sakinlərin yeni həyatları ilə necə inteqrasiya olduqlarını görməyi səbirsizliklə gözləyirəm. pic.twitter.com/Jx5eqiXvaJ
— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) October 17, 2023