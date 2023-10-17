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Пашинян пожаловался европейцам на ОДКБ

Пашинян пожаловался европейцам на ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ ничем не помогла его стране во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году.

Пашинян заявил, якобы «12 мая 2021 года, азербайджанские военные нарушили границу с Арменией на участке примерно 100 километров. Они вторглись на суверенную территорию Армении на глубину до четырех километров».

«В этой ситуации ОДКБ, в чьей системе безопасности находится Армения, ничего не сделала, чтобы помочь нам. Они оставили нас совсем одних», — пожаловался Пашинян.

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