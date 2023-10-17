Пашинян: Армения готова обменять пленных «всех на всех»

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Ереван готов сотрудничать с Баку также в вопросе выяснения судьбы пропавших без вести.

Об этом заявил в ходе выступления в Европарламенте премьер-министр Никол Пашинян, комментируя вопрос урегулирования отношений с Азербайджаном.

«Армения также согласна на возвращение пленных, удерживаемых и арестованных лиц по принципу «всех на всех». Армянские власти также готовы сотрудничать в вопросе разминирования. В 2021 г. Ереван получил от Нагорного Карабаха и передал Азербайджану все карты мин армянской стороны», – сказал Пашинян.