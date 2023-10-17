Пашинян: Ереван до конца года готова подписать мирный договор с Баку |
ЦАХАЛ: Cледующий этап войны не обязательно совпадет с ожиданиями |
Пашинян с трибуны Европарламента «наехал» на Россию |
Вступит ли в войну Иран? |
ХАМАС намерен обменять заложников на палестинских заключённых |
Террористическую угрозу в Бельгии повысили до максимума (обновлено) |
Первый спустя 30 лет оккупации репортаж азербайджанских журналистов из Ханкенди (видео) |
3 года со дня освобождения Физули от оккупации |
ХАМАС принял решение освободить иностранных граждан |
Главное Общество

Пашинян: Армения готова обменять пленных «всех на всех»

Пашинян: Армения готова обменять пленных «всех на всех»

Ереван готов сотрудничать с Баку также в вопросе выяснения судьбы пропавших без вести.

Об этом заявил в ходе выступления в Европарламенте премьер-министр Никол Пашинян, комментируя вопрос урегулирования отношений с Азербайджаном.

«Армения также согласна на возвращение пленных, удерживаемых и арестованных лиц по принципу «всех на всех». Армянские власти также готовы сотрудничать в вопросе разминирования. В 2021 г. Ереван получил от Нагорного Карабаха и передал Азербайджану все карты мин армянской стороны», – сказал Пашинян.

Теги:
Из этой рубрики
Установлены тарифы на проезд по дороге Баку-Губа-граница с РФ
Общество

Установлены тарифы на проезд по дороге Баку-Губа-граница с РФ

2023/10/17, 16:58
Израильская авиакомпания объявила даты ближайших рейсов из Тель-Авива в Баку
Общество

Израильская авиакомпания объявила даты ближайших рейсов из Тель-Авива в Баку

2023/10/17, 16:25
Посольство Азербайджана в Израиле выразило соболезнования семьям евреев - уроженцев Азербайджана, погибших в Израиле
Общество

Посольство Азербайджана в Израиле выразило соболезнования семьям евреев – уроженцев Азербайджана, погибших в Израиле

2023/10/17, 16:04
Чингиз Исмайлов: Освобождение Суговушан и Сарсангской ГЭС не решит проблему полностью
Общество

Чингиз Исмайлов: Освобождение Суговушан и Сарсангской ГЭС не решит проблему полностью

2023/10/17, 15:56
Потерпевшие: Мы требуем для Хачатряна высшей меры наказания
Общество

Потерпевшие: Мы требуем для Хачатряна высшей меры наказания

2023/10/17, 15:46
Пашинян: Армения готова обменять пленных «всех на всех»
Общество

Пашинян: Армения готова обменять пленных «всех на всех»

2023/10/17, 15:23
Представители МККК навестили двух азербайджанских военнослужащих, находящихся в плену в Армении
Общество

Представители МККК навестили двух азербайджанских военнослужащих, находящихся в плену в Армении

2023/10/17, 14:42
Алиев: Каким бы сильным ни было государство, Победу завоевывают солдаты, офицеры
Общество

Алиев: Каким бы сильным ни было государство, Победу завоевывают солдаты, офицеры

2023/10/17, 14:36
Ильхам Алиев: На примере Физули весь мир поймет, в чем заключается зверство армян
Общество

Ильхам Алиев: На примере Физули весь мир поймет, в чем заключается зверство армян

2023/10/17, 14:08