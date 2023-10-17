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Представители МККК навестили двух азербайджанских военнослужащих, находящихся в плену в Армении

Представители МККК навестили двух азербайджанских военнослужащих, находящихся в плену в Армении

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили в сентябре этого года двух задержанных в Армении граждан Азербайджана.

Об этом заявила начальник отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова, сообщает Trend.

«Мы регулярно навещаем этих людей. Им создаются условия для общения со своими семьями», – добавил он.

Напомним, что из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на границе Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики с Арменией в апреле этого года пропали без вести военнослужащие министерства обороны Азербайджанской Республики – Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения).

Затем стало известно, что они были взяты в плен в Армении, где над ними состоялся фиктивный суд, и в отношении Бабирова Агшина Габиль оглу вынесено «решение», согласно которому он приговорен к 11,6 годам лишения свободы.

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