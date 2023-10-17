Алиев: Каким бы сильным ни было государство, Победу завоевывают солдаты, офицеры

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Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что каким бы сильным ни было государство, как бы оно ни было вооружено, насколько правильно ни были бы спланированы военные операции, Победу завоевывают солдаты, офицеры.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в «День города Физули», передает Азертадж.

«Он (солдат, офицер – ред.) идет, он грудью идет на смерть и поднимает Флаг именно он. Их героизм никогда не должен быть стерт и не сотрется из нашей памяти», – подчеркнул глава государства.

«Конечно, каждый погибший человек незаменим. Но во время Второй Карабахской войны операции были спланированы так, чтобы потери были минимизированы и мы добились этого. Мы всегда должны быть обязаны им (шехидам – ред.). Молодое поколение всегда должно воспитываться в этом духе», – сказал президент.

«Их героизм незабываем, Победа, завоеванная на столь сложном географическом пространстве, беспрецедентна», – сказал глава государства, напомнив, что враг взял все высоты. «В каком бы направлении отсюда ни идти, можно сказать, что на каждом холме были их посты, боевые пункты, несколько линий обороны, колючие проволоки и мины. Прорвать это, идти вперед под огнем требовало огромной смелости. Такого, возможно, не было в мировой военной истории. А если и было, то пусть нам скажут где. Не было. Это показал азербайджанский народ», – добавил Ильхам Алиев.