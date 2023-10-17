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Алиев: В Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тысяч человек

Алиев: В Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тысяч человек

По итогам реализации первого этапа нашей Программы «Великого возвращения» – в конце 2026 года – в Физулинском районе будут проживать 22 тысячи человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре в целом – 140 тысяч человек.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в «День города Физули», передает Азертадж.

Глава государства подчеркнул, что это самый минимальный показатель. «Я уверен, что поселится еще больше людей, потому что, во-первых, у нас есть возможности, есть воля, принята Программа «Великого возвращения», она успешно реализуется, она перевыполняется, и главный фактор в том, что наши бывшие переселенцы с нетерпением ждут этих дней», – сказал Президент Азербайджана.

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