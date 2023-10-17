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Ильхам Алиев: В конце 2026 года в Физулинском районе будут проживать 22 тысячи человек

Ильхам Алиев: В конце 2026 года в Физулинском районе будут проживать 22 тысячи человек

«Физули сейчас полностью перестраивается. Вчера, находясь здесь, мы заложили фундамент нескольких важных объектов. Были заложены фундаменты двух сел, детского сада, спортивного комплекса, новых жилых кварталов, административного центра».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в «День города Физули».

«То есть по прошествии месяцев и число проживающих здесь людей, естественно, будет увеличиваться. Вчера мне сообщили, что уже размещено более 800 человек. До конца года здесь будут жить около 2 тысяч человек. По итогам реализации первого этапа нашей Программы «Великого возвращения» – в конце 2026 года в Физулинском районе будут проживать 22 тысячи человек», – подчеркнул глава государства.

 

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