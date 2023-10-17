Обнародованы имена убитых Хачатряном и его головорезами солдат и полицейских

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Названы имена полицейских и военнослужащих Азербайджана, убитых армянами за оказание помощи в освобождении мирных жителей из окружения в селе Мешали Ходжалинского района.

Об этом говорится в обвинительном заключении по уголовному делу Вагифа Хачатряна, сообщает Report.

Было отмечено, что 23 декабря 1991 года на помощь мирным жителям, оказавшимся в окружении, в Мешалинское отделение полиции были направлены младшие сержанты из Агдамского районного отделения полиции (бывшей милиции):

Рустамов Хидаят Эльдар оглу (1970 г/р)

Агаев Фаиг Алыш оглу (1969 г/р),

а также военнослужащие воинской части № 701 (бывшая 18110) ВС Азербайджана:

Лейтенант Эйюбов Кямиль Баба оглу (1964 г/р),

Рядовой Гонагов Мусал Мирзага оглу (1961 г/р)

Боец добровольческого отряда самообороны Азимов Таир Эйюб оглу (1961 г/р),

Все они в последствии были убиты Вагифом Хачатряном и другими членами армянских военных формирований.