Проводятся учения с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана (видео)

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В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся учения с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана, вертолеты, cовершившие вылеты с аэродромов базирования, в соответствии с планом учений выполнили задачи по взлету и посадке, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другим видам действий.

Военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм на учениях, проводимых в целях совершенствования боевых и практических навыков вертолетных подразделений, отметили в ведомстве.