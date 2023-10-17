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Проводятся учения с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана (видео)

Проводятся учения с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана (видео)

В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся учения с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана, вертолеты, cовершившие вылеты с аэродромов базирования, в соответствии с планом учений выполнили задачи по взлету и посадке, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другим видам действий.

Военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм на учениях, проводимых в целях совершенствования боевых и практических навыков вертолетных подразделений, отметили в ведомстве.

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