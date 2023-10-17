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В ХАМАС подтвердили гибель двух высокопоставленных членов движения в Газе

В ХАМАС подтвердили гибель двух высокопоставленных членов движения в Газе

Движение ХАМАС сообщило о гибели двух высокопоставленных членов в секторе Газа в результате ударов Израиля, сообщает ТАСС.

Тайсир Ибрагим возглавлял факультет мусульманского права в Исламском университете Газы, здание которого было уничтожено Армией обороны Израиля 11 октября. Ваиль аз-Зард возглавлял благотворительную организацию Gaza Deserves Life, исполнял роль исламского проповедника в анклаве и являлся религиозным общественным деятелем ХАМАС. О его гибели в результате ударов Израиля сообщал 13 октября телеканал Al Arabiya.

 

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