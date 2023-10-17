Сабир Рустамханлы заявил, что слова его коллег ничего не значат

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Сегодня на заседании Милли Меджлиса позвучали любопытные и курьезные нотки. Депутат Сабир Рустамханлы во время обсуждения законопроекта «Об охоте» попросил слово. Однако спикер парламента Сахиба Гафарова заявила, что своей очереди на выступление ждут другие депутаты, которые попросили слово при обсуждении законопроекта «О науке и образовании», но им было отказано. По ее словам, они могут обидеться.

В ответ на это С.Рустамханлы заявил, что их выступления все равно ничего не значат.

Спикер ответила депутату: «Как это не значат? У обсуждения законопроекта значимость большая».