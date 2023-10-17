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Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса находятся в Физули

Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса находятся в Физули

Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса находятся в Физули.

В визите принимают участие около 70 дипломатов, в том числе 30 послов.

Представители дипломатического корпуса примут участие в мероприятиях, организованных по случаю Дня города Физули, а также ознакомятся со строительными и восстановительными работами, проводимыми в городе после освобождения от оккупации.

Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, ежегодно 17 октября будет отмечаться как День города Физули.

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