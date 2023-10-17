Анкара готова выступить страной-гарантом для Палестины

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения.

Фидан ранее сообщил, что Анкара выдвинула идею создания системы гарантов для сторон израильско-палестинского обострения.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что страны, которые будут выступать гарантами, особенно для палестинской стороны, должны быть из региона Ближнего Востока.

«Это касается и Турции. Другие страны должны быть гарантами для Израиля. После достижения соглашения, которое устроит обе стороны, страны-гаранты должны взять на себя ответственность за выполнение его требований. Только таким образом можно добиться прочного мира», – приводит слова министра газета Star.