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3 года со дня освобождения Физули от оккупации

3 года со дня освобождения Физули от оккупации

Проходит 3 года со дня освобождения города Физули от оккупации.

В результате боевых операций в ходе начавшегося 27 сентября 2020 года контрнаступления азербайджанской армии 17 октября 2020 года город Физули был освобожден от армянской оккупации.

С момента начала боевых действий до 17 октября в результате успешных операций были освобождены несколько сел Физулинского района. Новость об освобождении города Физули от оккупации 17 октября в ходе обращения к народу сообщил президент Азербайджана, Главнокомандующий Ильхам Алиев. Президент во время обращения, наряду с освобождением города Физули от оккупации, объявил и об освобождении сел Физулинского района – Гочахмедлы, Чуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Чимян, Ишыглы и Дедели.

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