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Путин открыл дорогу, которую обсуждал с Ильхамом Алиевым

Путин открыл дорогу, которую обсуждал с Ильхамом Алиевым

Президент России Владимир Путин, присоединившийся к церемонии по видео-конференц-связи, открыл дороги в пяти регионах страны, в том числе отремонтированные участки автодороги «Кавказ», которая проходит через Дагестан к границе Азербайджана.

Владимир Путин заявил, что эта дорога играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг и что он обсудил вопросы строительства коридора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Азертадж».

Президент России подчеркнул, что партнеры проводят большую работу по реализации коридора Север-Юг.

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