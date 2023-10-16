Путин предостерег Нетаньяху от обострения в Газе

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта.

Президент России выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети.

Путин проинформировал о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа. В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.

Российский лидер также подтвердил принципиальную готовность вести работу в интересах прекращения конфликта.