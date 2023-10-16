Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос почти на четверть

72 Просмотров

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-сентября 2023 года составил $3 млрд 133 млн 541,92 тыс., что на 23,5% больше показателя 9 месяцев 2022 года, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,01% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-сентябрь 2023 года и РФ является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана.

Экспорт азербайджанской продукции в РФ составил $864 млн (рост на 37,7%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,26% азербайджанского экспорта (РФ занимает 5-ое место по основным направлениям азербайджанского экспорта).

Импорт российской продукции в Азербайджан составил $2 млрд 269 млн 541,46 тыс. (рост на 18,8%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 17,99% (РФ является импортером №1 в Азербайджан).