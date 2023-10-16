Байрамов проинформировал Бербок о надежде на мир с Арменией

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Сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с руководителем МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Как сообщает МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о проводимых Арменией за последние годы военно-политических провокациях, угрозах, исходящих от незаконных армянских вооруженных сил на наших территориях, факторах и мерах, обусловливающих антитеррористические меры, предпринятые Азербайджаном против армянских вооруженных сил и так называемого режима на нашей территории, а также о текущей ситуации в регионе.

Министр отметил, что Азербайджан не нацелен на армянских жителей, что было подтверждено миссией ООН, посетившей регион, а также Международным комитетом Красного Креста и даже премьер-министром Армении.

Он добавил, что продолжающаяся клеветническая кампания против Азербайджана, утверждения о якобы проведенной “этнической чистке” против армянских жителей необоснованны, что является составной частью политических манипуляций Армении и некоторых стран.

По его словам, Азербайджан обнародовал планы по реинтеграции армянских жителей, в этом направлении ведется работа, рассматриваются обращения, поступившие от армян через соответствующий портал.

Он заявил, что важно избегать провокационных шагов, препятствующих усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, заявлений в поддержку призывов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Было доведено до сведения, что после восстановления суверенитета Азербайджана на всей его территории существуют реальные шансы на подписание мирного договора с Арменией, есть надежда, что Армения положительно оценит эти возможности.

Затем состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.