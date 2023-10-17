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Украинские десантники уничтожили вражескую бронегруппу с пехотой

Украинские десантники уничтожили вражескую бронегруппу с пехотой

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают уничтожать колонны вражеской техники, которую враг бросает на позиции бригады. Об этом сообщается на Фейсбук-странице бригады.

«Недавно противник снова попытался прорвать оборону николаевских маруновых беретов. Для этого им было применено значительное количество танков, БМП и МТЛБ с пехотой. Впрочем, своевременное обнаружение вражеских колонн и грамотное нанесение огневого поражения, произведенного десантниками с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, ударных дронов и сбросов боеприпасов с БПЛА, в очередной раз сорвали попытки врага продвинуться на данном направлении», – говорится в сообщении.

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