Путин обсудил с Раиси положение дел на Южном Кавказе

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Лидеры России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, передает официальный Telegram-канал правительства Исламской Республики.

Они обсудили израильско-палестинский конфликт и ситуацию на Южном Кавказе, сказано в сообщении.

«В сегодняшнем телефонном разговоре президентов Ирана и России доктор Раиси обратил внимание на продолжение преступлений израильским режимом. Он назвал блокаду Газы, убийство женщин и детей, а также возможность наземной операции в секторе Газа и нападение на его избранное и законное правительство причиной длительной и широкомасштабной войны. В этой беседе стороны также обсудили ситуацию на Южном Кавказе «, – отметили в правительстве ИРИ.