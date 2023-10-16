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Главное Политика

Эрдоган и Раиси обсудили урегулирование между Израилем и Палестиной

Эрдоган и Раиси обсудили урегулирование между Израилем и Палестиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси конфликт между Израилем и Палестиной, заявив о необходимости его скорейшего урегулирования.

Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждался конфликт между Израилем и Палестиной, растущая напряженность в регионе и шаги, которые необходимо в связи с этим сделать. Президент Эрдоган высказался за скорейшее прекращение конфликта, отметив, что это имеет важное значение для мира в регионе и во всем мире», – говорится в сообщении.

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