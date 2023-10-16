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В Израиле отказали Зеленскому в визите

В Израиле отказали Зеленскому в визите

В Израиле сообщили, что в связи с конфликтом с Палестиной визит президента Украины Владимира Зеленского будет несвоевременным.

Об этом сообщает израильский портал Ynet.

«Израильская сторона заявила Зеленскому, желавшему посетить Израиль, что сейчас не время для его визита», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что участие президента Украины Зеленского в Контактной группе по обороне Украины во время встречи более 50 руководителей министерств обороны стран-членов НАТО в Брюсселе показало его страх перед будущим.

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