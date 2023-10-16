В ВОЗ назвали сроки отправки гумпомощи в Газу

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что у ВОЗ получится доставить гуманитарную помощь в Газу из Египта уже сегодня, 16 октября.

Об этом сообщается в профиле главы организации на странице в социальной сети X.

Доставка гумпомощи может быть осуществлена после появления информации о прекращении огня.

«Испытываю большое облегчение в связи с сообщениями о прекращении огня, позволяющем доставлять в Газу жизненно необходимые товары из Египта. Самолет ВОЗ с медикаментами прибыл в район Рафаха в субботу, 14 октября», — уточнил Гебреисус.

По его словам, сейчас ВОЗ делает все возможное, чтобы добиться отправки помощи в Газу в ближайшее время.

«Многие гражданские лица испытывают серьезную нужду», — подчеркивается в посте главы ВОЗ.