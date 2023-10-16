МИД Ирана: США должны нести ответственность за поддержку Израиля

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США должны нести ответственность за поддержку Израиля, который совершает военные преступления в секторе Газа.

Об этом на пресс-конференции в Тегеране заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

«Американское правительство должно быть привлечено к ответственности за преступления сионистского режима [Израиля], правительство [США] всеми силами поддержало этот режим», – цитирует его агентство Fars.

«Отправка флота в воды региона не имеет никакого иного смысла, кроме односторонней поддержки угнетателя. Любая сторона, которая поддерживает этот режим <…>, несет ту же международную ответственность и должна нести», – отметил Канани Чафи.

Представитель МИД Ирана заявил, что действия Израиля в секторе Газа являются военным преступлением. «Этот режим отключает воду и ограничивает ввоз лекарств и медицинского оборудования [в сектор Газа], эти меры столкнутся с реакцией палестинского народа», – добавил он.