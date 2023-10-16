Франция требует открыть гумкоридоры в сектор Газа и выделила €10 млн

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Франция выделит по меньшей мере €10 млн на финансирование гуманитарной активности в секторе Газа.

С таким заявлением выступила министр иностранных дел республики Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с ее египетским коллегой Самехом Шукри в Каире, передает ТАСС.

«Мы выделим не менее €10 млн на обеспечение гуманитарной деятельности в секторе Газа», – приводит ее слова телеканал Al Arabiya.

«Сейчас ответственность за доставку гуманитарной помощи в Газу несет ООН, однако израильские власти не одобрили проход колонн с помощью. Я призываю открыть все КПП, ведущие в Газу, и снять с нее блокаду», – добавила Колонна.

Париж потребовал позволить эвакуировать из сектора Газа иностранных граждан, в том числе французов, заявила глава МИД Франции.