Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС |
Сардар Сафаров стал комендантом Ханкенди |
3 года назад азербайджанские войска освободили села в Ходжавенде |
«Тогда я сказал: я знаю что, как и когда надо делать. И когда остановилась II Карабахская война, народ знал, что я знаю, что делаю». Историческая речь Алиева (видео) |
МК: Ильхаму Алиеву удалось реализовать многолетнюю мечту миллионов азербайджанцев |
Логово армянских сепаратистов, откуда они так любили «вещать» (видео) |
Алиев: Называющему себя «премьер-министром» сегодня чай подают в следственном изоляторе |
Ильхам Алиев: Трое клоунов бросали нам вызов, угрожали нам, оскорбляли нас |
Алиев: Когда наши земли были захвачены, все основные силы поддержали Армению |
Главное Общество

Азербайджан входит в двадцатку стран, наиболее страдающих от нехватки воды

Азербайджан входит в двадцатку стран, наиболее страдающих от нехватки воды

Азербайджан входит в число 20 стран, наиболее страдающих от нехватки воды.

Об этом заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Мухаммад Насар во время выступления на мероприятии, посвященном открытию факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Университета АДА, а также Координационного офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане и Всемирному дню продовольствия, передает Trend.

«В Азербайджане более 70 процентов водных ресурсов используется для нужд сельского хозяйства. Надеюсь, что факультет сельского хозяйства и пищевых наук будет способствовать более эффективному использованию водных ресурсов, а также развитию сельского хозяйства», – добавил М.Насар.

Затронув тему питьевой воды, представитель ФАО отметил, что всего 3-4 процента водных объектов в мире могут быть использованы в качестве питьевой воды.

Отметим, что в Азербайджане за последние несколько лет созданы 44 новых источника питьевой воды.

В частности, в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся работы по формированию новых источников питьевой воды.

Также в стране создано агентство, основная деятельность которого направлена на обеспечение предпринимателей сельхозсектора водой в целях мелиорации.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан входит в двадцатку стран, наиболее страдающих от нехватки воды
Общество

Азербайджан входит в двадцатку стран, наиболее страдающих от нехватки воды

2023/10/16, 11:26
Пропавшие в Мингячевире подростки найдены ущелье (видео)
Общество

Пропавшие в Мингячевире подростки найдены ущелье (видео)

2023/10/16, 11:09
Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Азербайджан
Общество

Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Азербайджан

2023/10/16, 10:44
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Израиля
Общество

МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Израиля

2023/10/16, 10:15
В Лачин возвращаются еще 96 человек
Общество

В Лачин возвращаются еще 96 человек

2023/10/16, 08:59
Сардар Сафаров стал комендантом Ханкенди
Общество

Сардар Сафаров стал комендантом Ханкенди

2023/10/16, 00:09
3 года назад азербайджанские войска освободили села в Ходжавенде
Общество

3 года назад азербайджанские войска освободили села в Ходжавенде

2023/10/16, 00:02
«Тогда я сказал: я знаю что, как и когда надо делать. И когда остановилась II Карабахская война, народ знал, что я знаю, что делаю». Историческая речь Алиева (видео)
Общество

«Тогда я сказал: я знаю что, как и когда надо делать. И когда остановилась II Карабахская война, народ знал, что я знаю, что делаю». Историческая речь Алиева (видео)

2023/10/15, 22:57
Лейла Алиева поделилась публикацией о подъеме флага в Ханкенди
Общество

Лейла Алиева поделилась публикацией о подъеме флага в Ханкенди

2023/10/15, 21:50