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Путин заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины

Путин заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО за счет Киева создаст угрозу для РФ.

Интервью российского президента Медиакорпорации Китая опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил, что для России очень важен внеблоковый статус Украины, Москва просит, чтобы ее услышали.

Путин подчеркнул, что с момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на Восток прошло «пять волн» расширения альянса.

«Каждый раз мы высказывали свои озабоченности, каждый раз нам говорили: ну да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же устные были обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет. Ну все, до свидания», — поделился российский президент.

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