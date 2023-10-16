Путин заявил, что китайский мирный план мог бы лечь в основу урегулирования в Украине

266 Просмотров

Проведение Россией «военной операции» в Украине — это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Путин заявил, что Россия за прошедшие годы сделала все, чтобы мирно урегулировать конфликт. По его словам, Москва и сейчас не возражает против того, чтобы «конфликт был завершён мирными средствами».

«В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Все это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень. Так что начало специальной военной операции Россией — это не начало войны, это попытка ее прекратить»,— заверил Путин.

Он считает проводимое Украиной контрнаступление неудачным. «С 4 июня оно продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении»,— утверждает Владимир Путин.

Президент РФ назвал «вполне реалистичными» предложения Китая по мирному урегулированию и отметил, что они могли бы быть положены в основу мирных договоренностей. Однако, по его словам, Украина «не желает вести какие-либо переговоры». Он также напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.

«Если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам. Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей»,— отметил Путин.