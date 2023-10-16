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В США мужчина убил палестинского ребенка и ранил его мать из-за ненависти к мусульманам

В США мужчина убил палестинского ребенка и ранил его мать из-за ненависти к мусульманам

71-летний Джозеф Чуба в штате Иллинойс нанес смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику и серьезно ранил его 32-летнюю мать на фоне ненависти к исповедующим ислам лицам.

Власти предъявили 71-летнему нападавшему обвинение в преступлении на почве ненависти. Отмечается, что мужчина совершил нападение также из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Женщина в настоящее время находится в больнице с множественными ножевыми ранениями.

Американский президент Джо Байден заявил о недопустимости исламофобии в США в свете сообщений об убийстве в штате Иллинойс мальчика и ранения его матери на почве ненависти к мусульманам.

Байден подчеркнул, что «шокирован и потрясен жестоким убийством шестилетнего ребенка и покушением на убийство его матери». По его словам, речь идет о переехавших в США мусульманах из числа палестинцев. Как подчеркнул Байден, «американцы должны вместе отвергнуть исламофобию, а также ксенофобию и ненависть во всех проявлениях».

«Я неоднократно заявлял, что не буду молчать перед лицом ненависти», – отметил президент США. «В Америке нет места для ненависти по отношению к кому-либо», – добавил он.

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