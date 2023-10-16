Украина берет в аренду системы ПВО

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Украина берет в аренду системы противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту в холодный период. Однако страны, предоставляющие такую услугу, не раскрывают.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать», – сказал он.

Спикер добавил, что противовоздушная оборона имеет большое значение, особенно в отопительный период. Речь идет не только о самих установках, но и о боекомплектах, ракетах.

Игнат подчеркнул, что не будет раскрывать страны, которые предоставили или предоставит Украине системы ПВО в аренду.

«Давайте не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали», – добавил спикер.