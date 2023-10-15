МК: Ильхаму Алиеву удалось реализовать многолетнюю мечту миллионов азербайджанцев

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На страницах издания «Московский комсомолец» вышла статья, посвященная достижениям Азербайджана за 20 лет президентства Ильхама Алиева. Предлагаем вам данную статью без сокращений.

Ровно 20 лет назад — 15 октября 2003 года — Азербайджан вышел на новый этап своего развития. Молодой лидер Ильхам Алиев, приняв эстафету от своего отца — масштабного политического деятеля Гейдара Алиева, — за два десятилетия вывел страну на новый уровень. Ильхам не только продолжил курс Гейдара Алиевича, но придал новый импульс строительству государственности Азербайджана, значительно повысив социальный уровень жизни, укрепив экономику страны, достигнув значительных результатов в укреплении ее мирового имиджа, а главное — исполнив мечту нескольких поколений азербайджанцев о восстановлении территориальной целостности.

15 октября 2003 года в Азербайджане прошли президентские выборы, по результатам которых главой страны стал Ильхам Алиев, получив мандат доверия от 76% избирателей. Несомненно, таким результатам способствовал огромный авторитет прежнего лидера страны Гейдара Алиева. Который 1 октября призвал поддержать своего преемника. «Он является высокоинтеллектуальной, энергичной и инициативной личностью с прагматичным мышлением, прекрасно разбирающейся в современной мировой политике и экономике. Заверяю вас в том, что как Ильхам Алиев, так и партия «Ени Азербайджан» и впредь, тесно сплотив вокруг себя самых достойных сыновей и дочерей нашего народа, многое сделают на пути развития Азербайджанского государства и благополучия нашего народа. Верю, что с вашей помощью и при вашей поддержке Ильхам Алиев сможет завершить судьбоносные вопросы, планы, которые мне не удалось довести до конца. Я верю ему как самому себе и возлагаю большие надежды на его будущее».

Слова оказались пророческими. Поначалу, конечно, на молодого лидера, которому на момент вступления в должность не исполнилось и 42 лет, смотрели настороженно. Ильхам Алиев получил прекрасное образование, с успехом окончив МГИМО и аспирантуру МГИМО, имел разносторонний карьерный опыт — от преподавателя МГИМО до первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана и депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана. Но все же государственное строительство требует особой ответственности. За два десятилетия Ильхам Гейдарович доказал, что его речь на инаугурации, в которой говорилось, что Азербайджан превратится в могущественное государство, и прежде всего потому, что политика Гейдара Алиева будет продолжена, — это не пустые слова. Это стабильный курс развития. Так остановимся поподробнее на том, чего удалось достигнуть Азербайджану под руководством Ильхама Алиева.

За прошедшие два десятилетия власти Азербайджана совершили прорыв в развитии государства. Благодаря грамотному управлению и четкому следованию намеченной стратегии команда президента Ильхама Алиева значительно улучшила экономические показатели страны. Сегодня Баку выступает надежным торгово-политическим партнером для целого ряда государств, обеспечивает энергетическую безопасность Европы и берет курс на диверсификацию экономики. В Азербайджане с каждым годом растут численность населения и качество жизни. Страна активно развивает нефтегазовый сектор, оборонный комплекс, технологии, логистику, туризм, а также другие отрасли.

Успешный курс президента Ильхама Алиева в период с 2002-го по 2022 год позволил значительно улучшить уровень жизни населения Азербайджана. По данным министерства экономики, за это время только объем несырьевого сектора страны вырос с 4 млрд до 41 млрд долларов. Экспорт этой продукции увеличился в 12 раз по сравнению с 2002 годом и впервые в истории государства превысил 3 млрд долларов.

Наглядным показателем экономического роста выступает планомерное снижение уровня внешнего долга Азербайджана. На сегодняшний день он не превышает 10% ВВП, тогда как валютные резервы государства во много раз превышают этот показатель.

«Нет второй страны, развивающейся так же стремительно, как Азербайджан. Наша экономика увеличилась более чем втрое. Наши валютные резервы почти в десять раз превышают внешний долг, который составляет всего 10% ВВП. В некоторых странах, которые порой пытаются нас поучать, он составляет 100%, а может, и больше», — отмечал президент Ильхам Алиев в весеннем обращении к народу Азербайджана. На сегодняшний день валютные резервы страны превышают 66 млрд долларов, за два десятилетия показатель вырос в 47 раз.

По официальным данным, за 20 лет объем инвестиций в Азербайджан преодолел отметку в 300 млрд долларов, при этом 190 млрд были направлены на несырьевой сектор. Власти отмечают, что диверсификация экономики имеет высокий приоритет в дальнейшем развитии государства. Сегодня помимо нефтегазовой отрасли активно развиваются металлургия, а также цементная, химическая и легкая промышленность. Азербайджан производит молоко, выращивает хлопчатник, пшеницу и ячмень, а также овощи и фрукты.

«Увеличение бюджета произошло в результате реформ в налоговых и таможенных органах и обеспечения прозрачности. Налоговые сборы в январе–мае 2023 года выросли на 45%, или на 2,6 млрд манатов (национальная валюта Азербайджана), по сравнению с прошлым годом. Это вывело бюджет на рекордный уровень и создало его профицит. За отчетный период доходы государства превысили прогнозы. Это привело к созданию дополнительных финансовых ресурсов и к их перераспределению в бюджете текущего года», — отметила начальник Отдела экономического центра анализа экономических реформ и коммуникаций Гюнай Гулиева.

Президент Ильхам Алиев делает большую ставку на развитие транспортного сектора. В этом году на 6,8% выросли грузоперевозки в стране, пассажирские перевозки прибавили 19% благодаря преобразованию Азербайджана в Международный логистический транспортный центр. Таким образом значительно укрепилась роль государства как мирового транзитного государства.

Как сообщил замначальника управления министерства экономики Эльданиз Амиров, транспортные коридоры Азербайджана вносят большой вклад в развитие регионов страны. «Проходящие через страну маршруты могут принести не только транзитные и налоговые поступления, но и другие результаты. Одним из основных факторов экспорта выступают логистические возможности, которые влияют на формирование себестоимости. Создание логистических мощностей позволяет открывать предприятия, поставлять сырье и осуществлять эффективный экспорт продукции». На сегодняшний день на маршрутах активно создаются сервисные зоны, перерабатывающие заводы и производственные предприятия. Это создает дополнительные рабочие места и привлекает в страну новые инвестиции.

Согласно открытым данным, сегодня население Азербайджана составляет более 10,4 млн человек, в 2002 году в стране проживали 8,2 млн. Возраст почти 70% жителей — от 15 до 64 лет, доля пожилого населения — 8,6%. Медианный возраст гражданина страны — 32 с половиной года, в то время как мировой показатель составляет 30 лет.

В прошлом году среднемесячная номинальная зарплата в Азербайджанской Республике достигла 839,4 маната, или более 48 тыс. рублей по актуальному курсу. Число наемных работников в государстве превысило 1,7 млн человек, более 900 тыс. задействованы в государственном секторе, порядка 830 тыс. жителей работают в частных компаниях.

Наиболее распространенными сферами деятельности в государстве являются образование, торговля, промышленность, медицина и социальное обслуживание, строительство, государственное управление, оборона и социальное обеспечение. Также население занято в сферах транспорта и складского, сельского, лесного и рыбного хозяйства, научной и технической деятельности, в финансовом и страховом секторах.

В 1994 году власти Азербайджанской Республики подписали соглашение о сотрудничестве с крупнейшими нефтяными компаниями мира. Согласно договоренности 13 крупнейших предприятий из 8 государств мира начали разработку трех нефтяных месторождений в Каспийском море на территории Азербайджана.

Оценочное бурение показало, что запасы нефти в месторождениях превысили 730 млн тонн нефти. Объем инвестиций в сделку составил 11,5 млрд долларов, а из-за мировой значимости соглашение было названо «Контрактом века».

«Азербайджанское государство не вложило ни единого маната в реализацию «Контракта века». Однако 75% прибыльной нефти достаются Азербайджану. В рамках нефтегазовых операций, проводимых с иностранными компаниями, сегодня подготовлены тысячи национальных кадров, а 90% людей, работающих в реализации «Контракта века», — граждане Азербайджана. Это было условием при подписании контракта. Были подготовлены такие кадры, которые могут работать сегодня в любой сфере», — пояснил Ильхам Алиев.

Важнейшим драйвером для экономики государства стало начало добычи на газоконденсатном месторождении Апшерон. Развитие Апшерона позволит еще больше усилить показатели энергетической безопасности страны, а также нарастить объемы газа на экспорт. В ближайшие годы планы государства по экспорту «голубого топлива» будут реализовываться с опережающими темпами.

По подсчетам властей, месторождение имеет порядка 300 млрд кубометров газа и 694 млн баррелей конденсата. В рамках первой фазы планируется добыча 4 млн кубометров газа и 12 тыс. баррелей конденсата в сутки. А прогнозы скорого лидерства Азербайджана в регионе по нефтегазовым продуктам в период глобального мирового энергетического кризиса становятся все более реальными.

В наше время немного осталось стран, которые ставят во главу угла национальные интересы собственного государства. Мало кто мог позволить себе подобную роскошь в условиях глобального мира, где условия диктуют «старшие». Однако азербайджанский лидер изначально выбрал стратегию последовательного отстаивания государственных интересов своей страны. Гейдар Алиев не зря упоминал о том, что Ильхам — человек, поднаторевший в мировой политике. Его тезис о том, что «наша дипломатия должна быть наступательной дипломатией, наши национальные интересы должны быть полностью обеспечены», стал целеполагающим и вывел Азербайджан в региональные лидеры Южного Кавказа и уверенного игрока на мировой арене. И сейчас ни один стратегически важный проект в регионе не может быть реализован без учета мнения Азербайджана.

Последовательная внешнеполитическая деятельность и дипломатический напор позволили Азербайджану не только стать региональным лидером, но и занять свою уверенную нишу на мировой арене. Несомненным успехом азербайджанской дипломатии можно считать победу страны в 2011 году на выборах за непостоянное членство в Совете Безопасности ООН от Восточной Европы на 2012–2013 годы при поддержке 155 стран. Ильхам Алиев назвал это событие исторической победой, упомянув, что «эта победа, совпадающая с двадцатой годовщиной независимости, свидетельствует об успешном развитии нашей страны. Мы будем защищать справедливость и международное право и с самого начала привержены этому принципу». Надо сказать, что в этом направлении Азербайджан и впрямь достиг немалого. Активная борьба с международным терроризмом и созданием оружия массового поражения, транснациональной преступностью и торговлей людьми стала одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Страна присоединилась ко всем международным документам, связанным с борьбой с международным терроризмом, регулярно обменивается информацией в этой сфере и готовит соответствующие отчеты, вовлечена в международное сотрудничество в многосторонних и двусторонних рамках, а также в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций. В 2019–2022-м годах Азербайджан председательствовал в Движении неприсоединения, членами которого являются 120 стран мира.

Немалый вклад вносит государство и в процесс установления мира во всем мире, укрепление диалога между цивилизациями в контексте национального, религиозного, культурного и расового разнообразия. Политика мультикультурализма, идеи которой обсуждались на Бакинской гуманитарной конференции на тему «Межкультурный диалог — основа устойчивого развития и мира в Европе и соседних с нею регионах» еще в 2008 году, благодаря поддержке Ильхама Алиева привлекла внимание международных организаций, которые изучают и применяют разработанные форумом рекомендации. Основной целью Конференции было развитие диалога между западной и исламской цивилизациями.

Немаловажная часть внешнеполитической стратегии Азербайджана — это взаимовыгодное экономическое сотрудничество с зарубежными странами. Страна, полностью обеспечившая свою энергетическую безопасность, является активным участником трансрегиональных транспортных и энергетических проектов, предпринимая успешные шаги в этой сфере с рядом европейских стран. Основной экспортной нефтепровод Баку—Тбилиси—Джейхан, воплощение идеи газопровода Баку—Тбилиси—Эрзурум, строительство железной дороги Баку—Тбилиси—Карс—Ахалкалаки и множество других крупных проектов сделали Азербайджан незаменимым игроком на мировой арене, укрепив при этом экономический потенциал страны.

Огромную роль сыграл Азербайджан в подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2018 году. Веками народы, живущие в Прикаспийском регионе, пользовались морскими ресурсами, не регулируя при этом с соседями свои взаимоотношения. Это создавало ряд проблем. Ведь документа, детально прописывающего правовой статус Каспия, не существовало. В августе 2018-го на саммите в Актау при активном участии Азербайджана лидерами Прикаспийских государств была наконец подписана Конвенция, определившая правовой статус Каспийского моря и закрепившая права и обязанности прибрежных государств в отношении этой морской артерии. Как заявил во время подписания глава Азербайджана Ильхам Алиев, «Конвенция определила всесторонний правовой режим на Каспийском море».

Уже много лет Азербайджан уверенно реализует политику многостороннего регионального сотрудничества, которая отличается взаимовыгодностью процесса. На сегодня Азербайджан участвует в ряде форматов трехстороннего и четырехстороннего сотрудничества: Азербайджан—Грузия—Турция, Азербайджан—Турция—Иран, Азербайджан—Турция—Пакистан, Иран—Азербайджан—Россия, Иран—Азербайджан—Грузия—Турция….

Уникальность дипломатической стратегии Азербайджана в том, что на практике удается реализовывать тот самый принцип «многовекторности», о котором так любят говорить политические деятели всего мира, но который так трудно достижим. Азербайджану удается достигать оптимального баланса геополитических интересов в регионе, поддерживая отношения и с США, и с Турцией, и с Россией. Свою позицию в этом вопросе Ильхам Алиев обозначил так: «У нас долгая история отношений с Россией, и мы соседи. Поэтому наши отношения с Россией многогранны, охватывают практически все сферы. Основные направления нашего сотрудничества с США — это борьба с терроризмом, энергетическая безопасность и некоторые другие направления. Политика обеих стран в отношении Азербайджана, как и наша политика в отношении этих стран, всегда была стабильной и предсказуемой».

В Москве на эту позицию Азербайджана смотрят с уважением. В феврале 2022 года во время визита Ильхама Алиева и его встречи с Владимиром Путиным была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией. В Кремле по достоинству оценили этот партнерский шаг, восприняв его как несомненный акт поддержки в сложной ситуации. Не случайно подписание этой декларации было названо «настоящим прорывом в двухсторонних отношениях России и Азербайджана». «Друг и его искренность познаются в критических ситуациях», — комментировали тогда этот визит.

Благодаря взвешенному и выверенному подходу к дипломатическому процессу количество стран, сотрудничающих с Азербайджаном, значительно увеличилось. Сегодня азербайджанское государство имеет дипломатические отношения со 160 странами мира.

В этом году Азербайджан подошел к важнейшему рубежу с момента создания своего независимого государства. Почти тридцать лет — с мая 1994 года, когда был подписан Бишкекский протокол, — страна не оставляла надежд вернуть утраченные территории. И вот наконец сложнейшая задача восстановления территориальной целостности почти выполнена. Дело осталось за подписанием мирного Соглашения между Азербайджаном и Арменией, раз и навсегда устраняющего все территориальные противоречия. Путь к этой победе был долгим и тернистым.

Порядка 30 лет политический процесс урегулирования ситуации велся в рамках Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция), в ходе этих встреч глава Азербайджана придерживался четкой позиции по восстановлению государственных границ. Позицию Азербайджана удалось убедительно донести и до влиятельных международных организаций и мирового сообщества. В результате 14 мая 2008 года на 62-й сессии Генассамблеи ООН была принята важная резолюция под названием «Положение на оккупированных территориях Азербайджана». При этом успех азербайджанской дипломатии позволил ей установить тесные связи не только с ООН, но и с другими влиятельными организациями, включая ОБСЕ, Организацию Исламская конференция, Совет Европы, НАТО и др.

После острой фазы 2020 года в ноябре были подписаны трехсторонние заявления, давшие старт возвращению отторгнутых прежде семи областей под азербайджанскую юрисдикцию. В апреле 2022 года в Брюсселе Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели встречу при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. По итогам этих переговоров министры иностранных дел двух республик получили указание начать подготовку к переговорам по мирному договору. Кроме того, была достигнута договоренность о создании совместной комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. А уже в октябре на полях первого саммита Европейского политического сообщества в Праге Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля было выработано итоговое заявление, в котором Баку и Ереван подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года, закрепляющих взаимное признание территориальной целостности и суверенитета друг друга в соответствии с этими документами, то есть в границах Азербайджанской и Армянской ССР. После этого оставалось только на практике реализовать восстановление этих границ, что и было сделано в сентябре этого года в ходе локальных антитеррористических мероприятий. Международное сообщество признало, что эти действия Азербайджан проводит на своей территории. Таким образом, Ильхаму Алиеву благодаря настойчивости и ювелирной дипломатической работе с европейскими и восточными партнерами удалось реализовать многолетнюю мечту миллионов азербайджанцев. Уже этого было бы достаточно, чтобы войти в историю страны в качестве великого лидера. Но это еще не конец пути. Впереди — новые прорывы и достижения.