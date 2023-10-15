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Алиев: Называющему себя «премьер-министром» сегодня чай подают в следственном изоляторе |
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Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся в центре Ханкенди, под флагом Азербайджана, это – историческое событие |
Президент Алиев: Главная причина того, что мы сегодня находимся в Ханкенди – азербайджанский народ, сыны Азербайджана |
Алиев: 20 лет назад я поставил задачу N1, чтобы флаг Азербайджана был поднят на всех оккупированных в то время территориях |
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Алиев: Называющему себя «премьер-министром» сегодня чай подают в следственном изоляторе

Алиев: Называющему себя «премьер-министром» сегодня чай подают в следственном изоляторе

Сидевшие здесь (в здании партийного комитета Нагорно-Карабахской автономной области) три клоуна, называвших себя «президентами», сегодня ожидают заслуженного наказания. Интересно, осмелится ли и сегодня угрожать нам сидевший в одном из этих зданий человек, который называл себя «премьер-министром»? Сегодня и ему чай подают тоже в следственном изоляторе.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджана в городе Ханкенди 15 октября. Его слова приводит «Азертадж».

«Сепаратист, который называл себя «министром иностранных дел», в то время с издевкой говорил, что если Азербайджан хочет поднять свой флаг в Ханкенди, то пусть откроет посольство в нашей стране. Сейчас и ему подают чай там, в изоляторе. А наш флаг – вот он, здесь. Это должно стать уроком для них. К сожалению, они так и не вняли моим словам, которые я сказал 20 лет назад, а потом неоднократно повторял. Они считали, что это просто слова. Нет, все, что я говорил, я осуществлял. Это знают все, в том числе и в Армении, и пусть не забывают этого. Пусть не забывают Отечественную войну! Пусть не забывают антитеррористические мероприятия!», – подчеркнул глава государства.

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