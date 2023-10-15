Новый пакет вооружений для Израиля и Украины намного превысит $2 млрд

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Новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет значительно больше, чем 2 млрд долларов. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.

По его словам, на этой неделе президент США Джо Байден проведет интенсивные переговоры с Конгрессом США о необходимости одобрения этого пакета.

В связи с тем, что республиканцы пытаются выбрать спикера Палаты представителей США после того, как почти две недели назад сторонники жесткой линии партии сместили Кевина Маккарти, принятие законопроектов откладывается.

Байден рассматривает бюджетный запрос, объединяющий помощь Израилю, Украине и, возможно, Тайваню, чтобы повысить шансы на его утверждение на фоне призывов некоторых республиканцев урезать средства для Киева.

Отвечая на вопрос, будет ли запрос на 2 млрд долларов, Салливан заявил: «Ну, цифра будет значительно выше этой, но, как я уже сказал, она, безусловно, будет включать необходимое военное оборудование для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для помощи Израилю в его борьбе с террористической угрозой».