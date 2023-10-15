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Алиев: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение |
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Выступление Ильхама Алиева в Ханкенди (видео) |
Президент Алиев поднял флаг Азербайджана в Ходжавенде (фото) |
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Алиев: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение

Алиев: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение

То, что я нахожусь здесь (в Ханкенди) сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большой символическое значение.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджана в городе Ханкенди 15 октября. Его слова приводит «Азертадж».

«Сегодня душа великого лидера, души всех ушедших из жизни, которые не увидели этот день, возрадовались. Их души возрадовались благодаря азербайджанскому народу, их преемникам. То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, конечно же, имеет большой символическое значение», – подчеркнул глава государства.

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