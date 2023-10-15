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Алиев: То, что я нахожусь здесь сегодня, в то время, когда мы отмечаем 100-летие великого лидера, имеет большое символическое значение |
Президент Ильхам Алиев: Мы отмечаем 100-летие Гейдара Алиева, проявляя уважение к его политике, историческому наследию |
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся в центре Ханкенди, под флагом Азербайджана, это – историческое событие |
Президент Алиев: Главная причина того, что мы сегодня находимся в Ханкенди – азербайджанский народ, сыны Азербайджана |
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Выступление Ильхама Алиева в Ханкенди (видео) |
Президент Алиев поднял флаг Азербайджана в Ходжавенде (фото) |
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Президент Ильхам Алиев: Мы отмечаем 100-летие Гейдара Алиева, проявляя уважение к его политике, историческому наследию

Президент Ильхам Алиев: Мы отмечаем 100-летие Гейдара Алиева, проявляя уважение к его политике, историческому наследию

Этот год – «Год Гейдара Алиева». Мы отмечаем 100-летие Гейдара Алиева на протяжении всего года. Как отмечаем? Проявляя уважение к его политике, его историческому наследию, продолжая его политику.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджана в городе Ханкенди 15 октября, слова которого приводит «Азертадж».

Делясь своими воспоминаниями в связи с юбилеем великого лидера, глава государства отметил: «Я провел день рождения великого лидера (100-летие) в Шуше. Хорошо помню его 50-летие. Мы отметили его в 1973 году дома, только с членами семьи. Я помню и его 60-летие, тогда он работал в Москве. Там тоже не было гостей. 70-летие отца я отметил вместе с ним, приехав в Нахчыван. А в 80-летие, – состояние его здоровья было уже неважным, мы провели в больнице в Анкаре, в столовой больницы. Поэтому 100-летие моего отца я должен был отметить в Шуше, которая имеет для нас большое символическое значение, которая живет в сердце каждого азербайджанца. Обратившись там к азербайджанскому народу, я сказал слова, идущие от сердца».

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