Эрсин Татар побывал в Центре Гейдара Алиева (фото)

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Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, 15 октября посетил Центр Гейдара Алиева.

Высокому гостю была представлена информация о Центре Гейдара Алиева, который считается одной из уникальных жемчужин мировой архитектуры. Отмечалось, что деятельность Центра направлена на углубленное изучение и исследование философии государственности, идеологии азербайджанства общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и наследия великого лидера, сообщает «Азертадж».

Президент Турецкой Республики Северного Кипра сначала посмотрел автомобили, находившиеся в служебном пользовании великого лидера в период руководства Азербайджаном – с 1969 по 2003 год. Большой интерес у гостя вызвали экспонаты, фотографии и мультимедийный зал, отражающие разные периоды деятельности общенационального лидера как во времена советской власти, так и после обретения Азербайджаном государственной независимости.

Ознакомившемуся с выставкой «Жемчужины Азербайджана» Эрсину Татару сообщили, что на ней представлены уникальные экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными ресурсами, многовековой историей и культурным наследием страны, здесь можно увидеть редкие образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской школы ковроткачества, а старинные национальные музыкальные инструменты представлены в оригинальной – звуковой – форме. Отмечалось, что посетители выставки, где также экспонируются азербайджанские национальные костюмы и старинные монеты, могут увидеть здесь и священные книги на разных языках.

После ознакомления с древними музыкальными инструментами президент Турецкой Республики Северного Кипра посетил выставку «Мини-Азербайджан», где представлены макеты зданий исторического и архитектурного значения, расположенных в Баку и регионах Азербайджана.

Затем Эрсин Татар ознакомился с выставкой ковров под названием «Азербайджанский ковер – танец узоров» и выставкой классических автомобилей.