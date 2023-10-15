Коротченко: Азербайджан за 20 лет превратился в одного из ведущих мировых игроков

259 Просмотров

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался в своем ТГ-канале об успехах Азербайджана под руководством Ильхама Алиева. Предлагаем вам его мнение.

20 лет назад – 15 октября 2003 года – Ильхам Алиев возглавил Азербайджан.

Минувшие два десятилетия стали для Азербайджана временем огромных достижений, главное из которых, уже вошедшее в современную мировую историю – восстановление территориальной целостности и возвращение Карабаха.

Из небольшой страны Южного Кавказа Азербайджан за 20 лет президентства Ильхама Алиева превратился в одного из ведущих мировых игроков, с которым вынуждены считаться даже сильные мира сего, лидера Движения неприсоединения, ключевого участника международного энергетического рынка.

Отметим самые важные достижение:

Построение эффективной диверсифицированной экономики. ВВП увеличился в 3,6 раза в реальном выражении. Расходы госбюджета выросли в 30 раз. Валютные резервы увеличились в 47 раз и превысили 66 млрд. долларов.

Построена политическая система, наилучшим образом отвечающая целям национального развития и обеспечившая устойчивость Азербайджана в период мировой военно-политической турбулентности.

Создана одна из лучших современных армий, обеспечившая за 44 дня победу во Второй Карабахской войне, и менее чем за сутки в ходе антитеррористических мероприятий поставившая финальную точку в существовании сепаратистского анклава в Карабахе.

Баку превратился в мировую столицу с выдающимися современными архитектурными шедеврами, это каспийский Париж и Дубай одновременно, принимающий и успешно проводящий глобальные международные форумы.

Азербайджан сегодня – один из самых эффективных и надежный партнеров и союзников России на постсоветском пространстве. Это еще раз продемонстрировано в ходе прошедших в Бишкеке переговоров президентов В. Путина и И. Алиева.

Русская община Азербайджана процветает, обеспечен приоритетный статус русского языка.