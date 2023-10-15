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Марков: Представляете как завидуют Ильхаму Алиеву все мировые лидеры

Марков: Представляете как завидуют Ильхаму Алиеву все мировые лидеры

Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в главном городе Карабаха, азербайджанском Ханкенди, который раньше много десятилетий назывался «Степанакерт».

Об этом в своем ТГ-канале написал российский политолог Сергей Марков.

«В день 20 летия своего избрания президентом Азербайджана. Представляете, как гордится Ильхам Алиев? Представляете, как гордится народ Азербайджана? Представляете как завидуют Ильхаму Алиеву все мировые лидеры? И пытаются угадать, а в чем секрет успеха Ильхама Алиева?», – написал он.

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