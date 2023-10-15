Марков назвал Ильхама Алиева «идеалом просвещенного правителя»

Политолог Сергей Марков в своем ТГ-канале к 20-летию со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана перечислил его заслуги в развитии страны.
«Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана 20 лет назад 15 октября 2003 года. Ильхам Алиев стал одним из самых успешных мировых лидеров, который привел Азербайджан к победам и к процветанию и с которого берут пример другие мировые лидеры. Каковы результаты правления Ильхама Алиева?
1. В условиях кризиса международных институтов Азербайджан полностью разрешил проблему Карабаха и одержал полную военную победу.
2. Создана одна из самых современных армий мира.
3. Постоянный экономический рост. В какие то моменты экономический рост достигал кажущихся совершенно невероятными 30%.
4. Для этого создана некоррумпированная система распределения нефтегазовой ренты, так что она идёт на развитие страны, а не уходит за границу.
5. Баку – настоящая урбанистическая революция, музей современной архитектуры под открытым небом. Город великолепен.
6. Стабильная политическая система.
7. Самая европеизированная страна исламского мира, – привлекает восторженные взгляды сотен миллионов людей исламского мира.
8. Мультикультурализм – официально идеология страны, удалось избежать крайностей национализма, в стране комфортно себя чувствуют десятки разных национальностей.
9. В системе образования – русский сектор до 20%, государственная поддержка православной церкви, русская община представлена в парламента, русский язык не подавляется, а развивается, на русском выходит ТВ.
10. Страна достигла 10 миллионов человек и Азербайджан стал главной страной Южного Кавказа. Впереди- образование экономического союза Южного Кавказа.
11. Лично Ильхам Алиев демонстрирует высочайшую культуру, свободно говорит на азербайджанском, турецком, русском, английском языках.
12. Баку стал городом проведения огромного числа крупнейших мировых форумов, – так Азербайджан способствует и развитию человеческой цивилизации.
Ильхам Алиев в результате напоминает тот идеал просвещенного правителя, о котором мечтали великие философы Платон, Аристотель, Монтескье, Вольтер», – написал он.