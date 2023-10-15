Фактор личности в летописи становления

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Дипломатия, как средство осуществления политики, появилась на свет с рождением первых государств. Полем ее деятельности, в основном, является внешняя среда, где приходится защищать и продвигать интересы стран и народов перед лицом жесткой конкуренции. Надо признать, что ее сила проявляется буквально во всех жизненных ипостасях. На поверку получается результат, согласно которому существуют два ее вида – дипломатия силы и дипломатия разума. Как показывает опыт всех времен, дипломатия силы рано или поздно отступает.

К ее девальвации, в основном, приводит слепое следование фактору физического превосходства. По утверждениям профессионалов, в дипломатии всегда в почете и в выигрыше искусная манера, умеющая выжидать, сосредоточиваться и прогнозировать. Если эти качества дополняют друг друга, следующие за ними действия приносят дивиденды.

Боекомплект, включающий в себя эти качества, заставляет с собой считаться, потому что он в конечном счете содержит в себе фактор концентрированной физической силы. Если экстраполировать успешную схему на многолетнюю историю армяно-азербайджанского противостояния, то вывод напрашивается один – убежденный носитель дипломатии разума Ильхам Алиев по всем статьям переиграл не только агрессивного противника, но и команду его многочисленных сторонников и лоббистов.

Но перед тем как противопоставить свою концепцию агрессивной среде, главе молодого государства предстояло преодолеть не один трудный барьер. Они достались от канувшей советской эпохи, а также в силу череды неблагоприятных обстоятельств. Резкие и неудобные вызовы большей частью возникают неожиданно, требуя к себе оперативных и, главным образом, нестандартных решений.

Отрезок длиною в два десятилетия для энергичного руководителя Азербайджана стал не столько периодом самоутверждения, сколько временем еще невиданного наступательного новаторства.

Ильхам Алиев возглавил Азербайджан после многолетнего, небывало бурного и искусного правления общенационального лидера Гейдара Алиева, который сумел дважды вывести государственный корабль из штормовой зоны. В первый раз это было в советские годы, когда республика столкнулась с кризисом стратегии, а второй – после восстановления национальной независимости, когда снова пришлось спасать тяжелое стагнационное положение.

Занимать ответственные и тяжелые посты после признанных величин, при жизни увековечивших свое имя, всегда трудно. Да, за Ильхамом Алиевым был внушительный гандикап, как за преуспевшим воспитанником школы Гейдара Алиева. Будучи представителем новой формации, он не смог бы обойтись без большого опыта своего предшественника. Однако то был случай, когда предстояло пополнять полученный багаж новыми составляющими.

Взявшему в руки бразды правления суждено было не только продолжать начатые реформы, но и выступить автором новых консептов и инициатив. На столь трудном посту новые вызовы не заставляют себя ждать. Для политической среды это штатное явление.

Хорошие управленцы не боятся формирования повестки под требования текущего времени, а дальнозоркие форматируют их под условия перспективы. Но прежде приходится ясно представлять себе контуры не наступивших времен. Структура внутренней и внешней повестки в условиях азербайджанских реалий как раз формировалась с учетом новых вызовов, тех, что требовали к себе неординарных подходов.

Окидывая взглядом двадцатилетний путь Азербайджана с его поистине грандиозными приобретениями, поневоле приходится признавать, что это летопись универсального государственного становления. С 2003 года накоплен огромный опыт индустриализации, реализована политика активной интеграции в глобальную систему, наконец, подведена мощная база субъектности под фундамент молодого государства.

Яркие победы стран в международной среде всегда базируются на приобретениях внутренней жизни. Восстановление независимости в начале 90-х стало всенародным волеизъявлением, но реального суверенитета, как такового, еще не было. Гейдаром Алиевым была создана платформа самостоятельности, которую необходимо было укрепить.

Надо было продолжить курс возрождения экономики на основе развития энергетического вектора, который был обозначен прозорливым предшественником. В этот сегмент и был заключен ключ от решения плотного блока вопросов государственного и национального строительства. Из него и вытекал также комплекс задач социо-культурной и гуманитарной сферы.

Самым значительным событием страны не только за предыдущие десятилетия, но и за последние 200 лет стало восстановление гордости азербайджанского народа. Положив конец 30-летней оккупации азербайджанских земель, Ильхам Алиев покончил со зловещей тенденцией уязвимости отечества перед лицом внешних рисков.

Но без взлета экономики, создания профессиональной армии, единства народа и его поддержки политическому курсу страны победа над агрессором была бы невозможна.

На фоне проводимой официальным Баку внятной программы становления государственности в большом мире происходили и регрессивные тенденции. В результате отката назад обозначились аутсайдеры мировой гонки. Их называют fail state, провалившиеся государства. Одним из таковых в результате проведения безуспешной политики стала Армения, которая ничего, кроме новых опасностей и рисков, не производила.

Как показывает опыт, политические элиты несостоявшихся стран не умели, или же не хотели замечать проблем своих государств. В результате получался хаос на всех направлениях, этакое пространство безысходности. Нынешнее состояние Армении тому наглядный пример. На этом фоне Азербайджан зримо выделялся динамикой прогрессивных тенденций, которые охватывали все важные направления, и, прежде всего, социальную сферу. Ежегодный экономический прирост давал возможность вводить в действие увесистые социальные пакеты с целью поддержки уязвимых категорий населения.

Пик профильного оздоровления пришелся на 2018 год, когда по инициативе главы государства преференции нового пакета охватили более 4 миллионов человек. Если бы не глобальная пандемия 2019 года, то продолжение курса социальной поддержки населения получило бы еще более широкий размах. Но и в ходе режима ограничений в связи с нашествием коронавируса программа поддержки отдельных групп не только не свернулась, но и возымела устойчивое продолжение. В разгар пандемии политика президента Ильхама Алиева свелась к тому, чтобы мотивировать сограждан на консолидацию ресурсов, не сдаваться морально.

Успешное решение проблем, вызванных разгулом вируса внутри страны, позволило главе государства переключиться и на преодоление вакционной дискриминации, которую лоббировали международные определенные круги.

Азербайджан на высоком уровне показал, что живет не только своими внутренними заботами, но и умеет оказывать разнообразную, в первую очередь спонсорскую помощь страждущим государствам. Баку внес посильный вклад в казну Всемирной организации здравоохранения, осознав, насколько важна поддержка международных усилий в программе локализации вируса.

Во всех действиях азербайджанский лидер неуклонно завышал дипломатический потенциал, зная, насколько это важно для купирования опасных тенденций и для придания уверенности современникам в борьбе с напастями.

Отдельные мировые круги, те, что все время провоцировали Армению на новые козни в отношении Азербайджана, видели большие возможности в расширении хаоса. Баку же, проявляя устойчивость перед лицом стрессовых ситуаций, старался делать все возможное для наращивания запаса прочности в глобальной безопасности. Его усилия, как правило, давали ожидаемые всходы.

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения стало знаковым благодаря направленным инициативам Ильхама Алиева, который заметно оживил деятельность международной структуры. Он своевременно предложил создать при второй международной организации мира парламентскую и молодежную сети.

Оригинальные предложения были встречены странами-членами с большой готовностью. Они были призваны усилить солидарность, диверсифицировать возможности координации и сотрудничества.

Дельные рекомендации для создания новых панелей только возымели стимулирующий эффект на атмосферу внутри Движения неприсоединения, обнажив перед сообществом реалистичные форматы результативного позиционирования. Впервые в истории организации председательство Азербайджана было продлено на год, что стало подтверждением успешной работы азербайджанского лидера на ответственном посту.

Между уверенностью успешного лидера и процессом перестройки менталитета сограждан всегда просматривается прямая корреляция. Ильхам Алиев, создав новые реалии в своей стране и в Южном Кавказе, завоевал высокое доверие национального общества и многочисленных современников из других стран.

Не секрет, что в новые времена в мире ощущается острый дефицит политиков, обладающих высокими лидерскими качествами. Не в последнюю очередь быстрый рост кризисных явлений, появление новых горячих точек, невозможность разблокирования заскорузлых неурядиц обуславливается дефицитом политиков явного предназначения. Многие, если не сказать большинство политических лидеров новой эпохи, не справляются с взятыми на себя обязательствами.

На этом фоне президент Ильхам Алиев продолжает достойно нести миссию национального лидера, реализуя эксклюзивные инициативы в системе международных программ. Они являются двигателями интеграции и сотрудничества. Президент Азербайджана всегда верен своему слову, обещаниям и долгу. Не зря говорят, что те, кто осторожен в обещаниях, всегда точны в исполнительности.

За двадцатилетие президентства азербайджанский лидер своей интеллектуальной инициативностью закрепил за собой не только благородную репутацию, но и занял устойчивое место в высшей лиге мировой политической элиты.

Сегодня Азербайджан выделяется своей устойчивой позицией в глобальной геополитической иерархии, а его государственный лидер олицетворяет образ непобедимого полководца, самостоятельно разрешившего один из самых сложных и запутанных конфликтов. Ильхам Алиев при жизни смог вписать свое имя в историю, как победоносный Главнокомандующий, как победоносный Президент.

В октябре 2003 года всенародно избранный глава Азербайджана Ильхам Алиев поклялся беззаветно служить народу, стать президентом каждого азербайджанца. В этом была и продолжает оставаться квинтэссенция его жизненной философии. Сдержав клятву, он решил все базовые задачи страны. Залогом его грандиозного успеха на всех фронтах стала верность долгу и вера в соотечественников, позволившие поступательно реализовать потенциал дипломатии разума.

С ее помощью удалось наладить функциональную систему управления, которая сохраняет постоянство. Это обстоятельство стало фактором позитивного воздействия на общественную среду, обещая новые преференции. Очевидный факт, воплощающий в себе ударную силу концепции Ильхама Алиева, продолжает укреплять волю и веру в себя на главных жизненных магистралях.

Редакция Minval.az