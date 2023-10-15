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Главное Политика

Члены Центра Низами примут участие в форуме в Китае

Члены Центра Низами примут участие в форуме в Китае

Члены Международного центра Низами Гянджеви примут участие в третьем форуме «Пояс и путь», организованном Китайской Народной Республикой.

Согласно информации Центра, в двухдневном форуме в Пекине ожидается участие представителей из 130 стран и 30 международных организаций.

Члены Центра – бывшие президенты – Борис Тадич (Сербия), Иво Йосипович (Хорватия), Младен Иванич (Босния и Герцеговина), Борут Пахор (Словения), Розен Плевнелиев (Болгария), сопредседатель Исмаил Серагельдин, экс-президент Генеральной Ассамблеи ООН, экс-министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноза выступят на различных панельных дискуссиях.

Конференция, которая пройдет в Пекине 17-18 октября, приурочена к 10-летию инициативы «Один пояс, один путь» (BRI), инициированной председателем КНР.

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