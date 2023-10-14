Арестович назвал бои ВСУ за Бахмут ошибкой

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В борьбе Вооруженных сил Украины за Бахмут было потрачено очень много войск и техники, при этом взятие города обратно не даст ничего, кроме скромного оперативно-тактического успеха.

Об этом заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале.

Арестович считает, что бои за Бахмут и отсутствие строительства крупных оборонных сооружений, подобных «линии Суровикина» на всех участках фронта, являются двумя главными ошибками Украины на поле боя.

По его мнению, за стратегическими ошибками в поле следуют стратегические ошибки в государственном управлении, внешней и внутренней политике.

Украинское руководство, по оценке Арестовича, «исчерпало пределы своей компетенции давно», поэтому уже не приходится ждать от него «адекватных решений, соответствующих обстановке».

По его словам, именно поэтому партнеры Украины и лично он настаивает на проведении в стране выборов президента.

«Поверьте, в ближайшие несколько месяцев, даже те, кто возражает против выборов категорически, начнут молиться на них — как на единственную надежду выхода из стратегического тупика», — заключил он.