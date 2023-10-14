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США расширяют ограничения на экспорт микросхем системы ИИ в Китай

США расширяют ограничения на экспорт микросхем системы ИИ в Китай

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о введении новых ограничений на поставку в Китай микросхем и оборудования в области искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, в начале следующей недели американский Минторг опубликует распоряжение, в котором будет скорректирован введенный в 2022 году режим экспортного контроля. Новые ограничения будут применены к экспорту менее производительных современных микросхем, чем те, которые подпали под рестрикции в октябре 2022 года.

Кроме того, будет ограничен экспорт оборудования для производства современных полупроводников. Как отмечает портал, решение Белого дома направлено на «предотвращение получения Китаем военного преимущества в области ИИ».

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