Иран предупреждает Израиль

416 Просмотров

Иран предупредил Израиль о «руке на спусковом крючке» у арабских радикалов и возможном распространении войны в другие части Ближнего Востока, кроме сектора Газа.

«Я предупреждаю военных преступников и их сторонников в регионе, чтобы они прекратили преступления Израиля против гражданского населения, пока не стало слишком поздно. Возможно, в ближайшие часы будет поздно», – сказал глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан.

По его словам, «Хезболла» может встать на сторону ХАМАС в войне с Израилем, тогда конфликт распространится на другие части Ближнего Востока.