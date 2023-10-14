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Иран предупреждает Израиль 

Иран предупреждает Израиль 

Иран предупредил Израиль о «руке на спусковом крючке» у арабских радикалов и возможном распространении войны в другие части Ближнего Востока, кроме сектора Газа.

«Я предупреждаю военных преступников и их сторонников в регионе, чтобы они прекратили преступления Израиля против гражданского населения, пока не стало слишком поздно. Возможно, в ближайшие часы будет поздно», – сказал глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан.

По его словам, «Хезболла» может встать на сторону ХАМАС в войне с Израилем, тогда конфликт распространится на другие части Ближнего Востока.

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