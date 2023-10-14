Нуриев объяснил, почему период президентства Алиева уже вошел в нашу многовековую историю, как золотой

591 Просмотров

20-летие избрания президента Ильхама Алиева – историческое событие, имеющее чрезвычайно важное значение для азербайджанского народа. С полной уверенностью можно сказать, что за эти 20 лет стратегические цели, стоящие перед страной, были достигнуты, сказал руководитель Администрации президента Самир Нуриев в ходе выступления на конференции «20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности», организованной Кабинетом министров.

По его словам, период президентства Ильхама Алиева уже вошел в нашу многовековую историю, как золотой.

Нуриев отметил, что эти годы являются блестящей вехой, имеющей исключительное значение с точки зрения достигнутых результатов.

Он также отметил, что в результате антитерористических мероприятий локального характера, Вооруженные силы Азербайджана очистили азербайджанские территории от остатков ВС Армении и заставили военную хунту поднять белый флаг.

«Сепаратистам, совершившим преступления против нашего народа, придется ответить перед азербайджанским судом. Ни руководство Армении, ни так называемый «главы» военной хунты в Карабахе не предполагали, что наступит день, когда Азербайджан восстановит контроль не только в Агдаме, Физули, Джебраиле, Зангилане, Губадлы, Кяльбаджаре, Лачине, Шуше, но и в Ханкенди, Агдере, Ходжалы и Ходжавенде, а сепаратисты, совершившие преступления против нашего народа, должны будут предстать перед азербайджанским судом. 20 сентября 2023 года в результате антитеррористических мероприятий локального характера, продолжавшихся менее 24 часов, ВС Азербайджана вывели из строя всю военную инфраструктуру остатков ВС Армении на нашей территории и заставили военную хунту поднять белый флаг. После этого у сепаратистов не было другого выхода, кроме как принять решение о самороспуске», – подчеркнул Нуриев.

Всего через полтора года после войны, начиная с 19 июля 2022 года, в города Лачин и Физули, село Агалы Зангиланского района, село Талыш Тертерского района и село Забух Лачинского района вернулись 2 715 бывших вынужденных переселенцев (679 семей), напомнил он.

Нуриев отметил, что все мероприятия по восстановлению освобожденных территорий осуществляются в соответствии с «I Государственной программой по Большому возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Республики» на 2022-2026 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

«Уже принято концептуальное решение 52 из 100 проектов населенных пунктов, предусмотренных программой, а глава государства заложил основы 29 населенных пунктов. Всего в 2021-2023 годах главой государства было заложено начало 105 проектов, из которых сдано в эксплуатацию 63 строительных объекта различного назначения», – цитирует его слова Тренд.

По его словам, увеличение военных расходов с 2003 года более чем в 15 раз, решение вопросов, связанных с оснащением армии самой современной техникой, в конечном итоге обусловили вхождение азербайджанской армии в число сильнейших армий мира.

«Президент Ильхам Алиев, всегда руководствуясь интересами общества и государства, завоевал всеобщую симпатию и приобрел большой авторитет как внутри страны, так и на международном уровне», – добавил С.Нуриев.

Глава Администрации президента также отметил, что в 2003-2022 годах валовой внутренний продукт в Азербайджане вырос с 7,3 миллиарда до 78,7 миллиарда долларов США.

«В 2003-2023 годах расходы государственного бюджета выросли с 1,2 миллиарда до 36,6 миллиарда манатов. Стратегические валютные резервы выросли с 1,4 миллиарда долларов в 2003 году до 66,1 миллиарда долларов на 1 октября 2023 года. Общий объем инвестиций в экономику страны в 2003-2022 годах составил 310,4 миллиарда долларов. По сравнению с 2003 годом, уровень бедности в 2022 году снизился с 44,7 до 5,5процентов, а среднемесячная заработная плата выросла с 77,4 до 839,4 манатов», – добавил С.Нуриев.