Президент утвердил соглашение, подписанное между Азербайджаном и Узбекистаном

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Президент Ильхам Алиев утвердил «Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании на территории Республика Узбекистан Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании в форме общества с ограниченной ответственностью».

Глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, утверждено «Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании на территории Республики Узбекистан Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании в форме общества с ограниченной ответственностью», подписанное 18 июля 2023 года в городе Шуша.

Распоряжение вступило в силу со дня подписания.