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 Арестович призвал к смене власти в Украине

 Арестович призвал к смене власти в Украине

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал к смене власти в Украине, обвинив высшее руководство страны в стратегических просчетах

Арестович заявил, что сейчас ситуация по войне зашла в тупик. Но если российская власть уже принимает «людоедские, но адекватные текущей обстановке решения», то украинское руководство – «коррупционные и неадекватные».

В качестве просчетов власти Арестович назвал следующие:

1. Бессмысленная концентрация военных ресурсов на не имеющем стратегической ценности Бахмуте, вместо того, чтоб бросить все силы на прорыв южного фронта.

2. Отсутствие мощных украинских линий обороны подобных российским.

3. Ошибки в отношениях с внешними партнерами, коррупция.

«Наше руководство загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на ошибочной политике. Оно ведет нас к катастрофе», – заявил Арестович.

Выходом он видит проведение выборов, чтоб «провести перезагрузку, разрушить монополию некомпетентности и дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке».

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