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В ходе рейдов в секторе Газа нашли тела пропавших израильтян  

В ходе рейдов в секторе Газа нашли тела пропавших израильтян  

Израильские военные во время первых рейдов на территории сектора Газа смогли найти и забрать тела некоторых израильтян, погибших в результате нападения на страну радикалов из палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

По данным портала, тела были первоначально замечены при осмотре территории палестинского анклава с воздуха.

Хагари добавил, что израильские военные продолжают поиски пропавших без вести и захваченных в плен. «Мы продолжим делать все возможное, чтобы уточнить все подробности по поводу пропавших и захваченных лиц во всех местах. Военные провели поиски и обнаружили то, что может помочь в поисках», – сообщил он.

В пятницу вечером пресс-служба израильской армии впервые с 7 октября сообщила о проведении рейдов непосредственно на территории сектора Газа. Помимо поиска и сбора информации на местности, военнослужащие «нейтрализовали террористические ячейки и инфраструктуру в этом районе, в том числе отряд ХАМАС, который выпустил противотанковые ракеты по израильской территории», указали в пресс-службе.

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