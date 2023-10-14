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Глава МИД: Азербайджан восстановил свою суверенную территорию

Глава МИД: Азербайджан восстановил свою суверенную территорию

44-дневная Отечественная война была справедливой борьбой Азербайджана, президент Ильхам Алиев в своих выступлениях в тот период и после отмечал, что Азербайджан не прибегал ни к каким провокациям, а проводил свою политику открыто.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе своего выступления на конференции «20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности», проходящей в Баку по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана на первый срок.

«Политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, всегда содержала в себе принцип справедливости», – сказал министр.

Джейхун Байрамов отметил, что после Великой Победы Азербайджанской Армии под руководством президента Ильхама Алиева и недавних антитеррористических мероприятий локального характера Азербайджан восстановил свою суверенную территорию:

«Важно и впредь доводить до международного сообщества справедливую позицию и политику Азербайджана. Мы уверены, что политика президента Ильхама Алиева в этом направлении будет успешной», – сказал Байрамов.

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