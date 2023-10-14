Самир Нуриев: Планируется возвращение 5300 человек на освобожденные территории до конца года

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Прошедшие 3 года запомнились восстановлением нашего суверенитета, а также проведением на высоком уровне восстановительно-строительных работ на освобожденных от оккупации территориях. Об этом заявил глава Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев во время выступления на конференции «20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности», посвященной 20-й годовщине избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.

«Всего в 2021-2023 годах были заложены фундаменты 105 проектов, 63 из которых являются объектами различного назначения, открытие которых уже состоялось. После Победы было обеспечено возвращение 2717 бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории. До конца года планируется возвращение 5300 человек», – добавил он.